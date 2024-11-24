شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ الشباب المصري لتصدرهم قائمة Forbes Middle East لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة الشباب المصري لتصدرهم قائمة Forbes Middle East لعام 2024 للشباب الأكثر تأثيراً تحت سن الثلاثين عاما، بواقع 48 شاباً.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تصدَر المصريين كأكثر الجنسيات تمثيلاً في قائمة Forbes، بواقع 48 شاباً، يمثل دفعة معنوية كبيرة لباقي الشباب المصري، ويؤكد امتلاكهم العزيمة والإصرار لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجلات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد دليلاً واضحاً على قدرة الشباب المصري علي المنافسة في أعلى المستويات.

ويعد المصريون الأكثر تمثيلاً في قائمة Forbes بواقع 48 مشاركاً في مجالات مختلفة، تشمل: "الرياضة والترفيه، العلوم والتكنولوجيا، التأثير المجتمعي، التجارة والمالية"، ففي مجال الرياضة والترفيه جاء كل من " البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي، البطل الاولمبي محمد السيد، البطلة البارالمبية فاطمة عليان، البطل البارالمبي محمد المنياوي، لاعب كرة القدم عمر مرموش، نورا زيد، صالح النواوي".

وفي مجال العلوم والتكنولوجيا جاء كل من "أحمد فاروق، أحمد نصار، محمد أبو الغيط، ندى رأفت الخراشي، نادين يونس، عمر زغلول، ومحمد المعتصم، سلمي يونس، طارق مختار"، وفي مجال التأثير المجتمعي جاء كل من "عالية زكي، حازم عوض، إبراهيم زلط، محمد رفاعي، محمد طارق، نجلاء محمد، عمر البربرى وعز الدين فرج، سالم غنام، سيف عمرو قاسم، مريم عامر، يوسف عبد الحميد، محمد سامر، ڤيدانا عبد الخالق، يمنى محي الدين".

وفي مجال التجارة والتمويل جاء كل من "أحمد ممدوح، أحمد أمير، فاطمة مصطفي، فاطمة يوسف، عبد الرحمن يوسف، حبيبة هانى، هادى مازن، كارل ماركو، يوسف قطامش، محمد دعبيس، ياسمين دعبيس، محمد ماجد، معاذ المغربل، شريف بشارة، يوسف زهيري، أشرف عز، ونادين أيمن".