هذه أمنية نجم "أراب أيدول" الأخيرة قبل وفاته

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، منشوراً كان قد شاركه نجم "أراب أيدول" الراحل حازم عادل قبل وفاته، وحمل أمنيته الأخيرة.

وقد كتب حازم عادل عبر حسابه الخاص: "السنة دي هبقي أشهر ملحن و مغني إن شاء الله".

وقد توفي حازم عادل عن عمر ناهز الـ31 عامًا إثر حادث سير، وأعلن صديقه الشاعر والسيناريست عبده منصور الخبر عبر حسابه الخاص، قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. حازم عادل اتوفى.. صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة.. لسه فاكر لما كان ضيفنا بعد ذا فويس.. ولسه فاكر وهو بيتصل بيا يسمعني لحن لكلماتي وفرحتي كانت قد إيه وقتها.. ربنا يرحمك يا حبيبي.. ربنا يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنة ونعيمها.. ماتعزش على اللي خلقك.. ربنا يرحمك".

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