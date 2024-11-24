ويجز يرد بقوة على تصريحات رامي صبري ضد مغني الراب

ميرنا وليد - بيروت - عبر مغني الراب المصري ويجز عن إستيائه من تصريحات الفنان المصري رامي صبري حول مغني الراب، وعدم فهمه كلمات الأغنيات، منتقداً حديثه عن فنون لا ينتمي إليها.



وقال ويجز بمقطع فيديو: "الفنان فاكر إن عنده صلاحية يطلع يتكلم في أي وقت على أي حد، والناس تسمع وتسكت... الفنان ده رامي. كل ما يقعد كده أربع خمس شهور يزهق يطلع يتكلم في التلفزيون على بتوع الراب... أنت بتتكلم إمتى على بتوع البوب اللي أنت منهم؟ لو لقيت حد بيعرف يسوق عجلة وأنا ما بعرفش، بحترمه لأنه اشتغل على نفسه في حاجة أنا ما اشتغلتش عليها. أنت شايف إن الفنانين دول بيحاولوا يوصلوا لمستوى أنت فيه، في حين أنهم معديينك... مش رقم 2 يا رامي، أنت رقم 19 بعيد أوي. استنوا الأغنية الجديدة، ورامي ممكن يشرح لنا الأغنية دي بعد ما تنزل لو فهمها".