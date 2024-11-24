أصالة تستأذن زوجها قبل خلع العباءة.. فيديو يتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة، ظهرت فيه وهي على المسرح، بحفلها في أبو ظبي.



وقد تصدر الفيديو الترند، حيث ظهرت أصالة وهي تسعى لخلع العباءة بسبب شعورها بالحر الشديد، لتنظر إلى زوجها الشاعر العراقي فائق حسن بين الجمهور وتستأذنه قبل.

وكان قد إنتشر عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو لطيف للغاية للفنانة السورية أصالة، خلال حفلها في موسم الرياض الذي حمل عنوان "جلسة أصالة" وتصدر الترند.

وصرخ أحد المعجبين من بين الحضور: "بحبك" بصوت عالي، حتى تقوم بتهديده بزوجها بأسلوب فكاهي قائلة: "ماشي، حسابك عند جوزي بقى".