هل حصلت درة التونسية على الجنسية المصرية؟ هذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة درة التونسية عن الأخبار التي إنتشرت حل حصولها على الجنسية المصرية، مؤكدة أنه حصل بالفعل ولكن ليس الآن، بل منذ سنوات عدة.



وقالت درة التونسية: "لم أحصل عليها خلال هذه الأيام، لكني حصلت عليها منذ ما يزيد على عام".

كما أكدت أنها تحمل الجنسيتين المصرية والتونسية حالياً وتفتخر وتعتز بهما.

ومن المعروف أن الممثلة درة التونسية تعيش في مصر منذ ما يزيد عن الـ 17 عاماً، وتزوجت من المهندس المعماري المصري هاني سعد قبل أربع سنوات، إلا أنهما لم يرزقا بأولاد حتى الآن.