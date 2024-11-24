ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الإعلامية اللبنانية لينا قاروط أغنية تحمل عنوان "جرحك يا وطن"، بصرخة حزن وألم على بلدها لبنان، بظل الحـ ـرب التي يعيشها.

وتحاكي الأغنية وجع المواطنين اللبنانيين، وهي من كلمات الشاعر عبود حميد وألحان وتوزيع استديو عامر منصور.

وعن الأغنية قالت لينا قاروط: "هذا الواقع حرك بداخلي نعرة حزن وأسى عميق على وطني وشعبي لبنان الذي لا يموت رغم كل الصعاب، كان بداخلي بركان يريد أن يصرخ بأعلى الصوت ليعبر عن مرارة شعوري اتجاه كل ما يحدث، فكان لي محادثة مع الشاعر وملك الإحساس عبود حميد وقلت له أنني حزينة على وطني وعلى الجيش اللبناني فكانت جرحك يا وطن".

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية لينا قاروط تعبر عن حزنها على بلدها بأغنية "جرحك يا وطن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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