شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنى الفلسطينى يرحب بقرار البرلمان الفرنسى تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بقرار البرلمان الفرنسي ممثلا بمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الفلسطينية.



وأشاد فتوح - في بيان صادر عن المجلس وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، السبت - بالقرار الفرنسي الذي جاء في وقت دقيق وظروف صعبة تحيط بالقضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.



وأصدر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني قرارا بتشكيل لجنة الصداقة الفلسطينية الفرنسية، والبدء بالتواصل مع الجانب الفرنسي كخطوة في طريق حشد الدعم الدولي لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه المشروعة.