سقوط شظايا صاروخ أُطلق من لبنان في هرتسليا شمال تل أبيب وإصابة شخص إثر سقوط صاروخ في معالوت

أفادت صحيفة "هآرتس" العبريّة، بأنّ "الشّرطة الإسرائيليّة عثرت على شظايا صاروخ اعتراضي، سقطت على مبنى في جنوب حيفا وأحدثت أضرارًا".

بدورها، ذكرت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، أنّه "تمّ إطلاق صفّارات الإنذار في عشرات البلدات في الجليلَين الأعلى والغربي بعد رصد صواريخ من لبنان"، فيما أشارت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيليّة، إلى "إصابة مباشرة لمصنع في منطقة معالوت في الجليل الغربي".

كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي "إصابة شخص إثر سقوط صاروخ في مستوطنة معالوت بالجليل الغربي"، ولفتت القناة 12 الإسرائيليّة، إلى "سقوط شظايا صاروخ أُطلق من لبنان في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب".