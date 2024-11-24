مكتب نتانياهو أعلن العثور على جثة الحاخام المفقود في الإمارات: حادث إرهابي معاد للسامية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية، أنّ الجهات الاستخباراتيّة والأمنيّة في الإمارات عثرت على جثة الحاخام تسفي كوغان (Zvi Kogan)، الّذي يحمل الجنسيّتَين الإسرائيليّة والمولدوفيّة، وكان قد فُقد أثره منذ الخميس الماضي 21 تشرين الثّاني الحالي.

وأشارا في بيان مشترك، إلى أنّ "السّفارة الإسرائيليّة في أبوظبي كانت على اتصال بالعائلة منذ بداية الحادث، وتواصل مرافقتهم خلال أوقاتهم الصّعبة، كما تمّ إبلاغ عائلته في إسرائيل"، مشدّدَين على أنّ "مقتل تسفي كوغان هو حادث إرهابي إجرامي معادٍ للسّاميّة، وستتحرّك إسرائيل بكلّ الوسائل، وستحقّق العدالة للمجرمين المسؤولين عن مقتله".

وكان قد أفاد مكتب نتانياهو أمس، بأنّ إسرائيليًّا يحمل جنسيّة مولدوفا ويقيم في الإمارات، فُقد منذ يوم الخميس، موضحًا أنّه جرى فتح تحقيق على خلفيّة معلومات تفيد بأنّ اختفاء كوغان مرتبط بحادث إرهابي. ولفت إلى أنّ الرّجل مبعوث في حركة حباد الدينيّة، الّتي لها فروع في أنحاء العالم.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيليّة أنّه تمّ الاشتباه بأنّ الخليّة الّتي شاركت في اختطاف الحاخام في الإمارات، هي من أوزبكستان ونفّذت العمليّة بتوجيه من إيران.