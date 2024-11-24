"حزب الله": استهدفنا تجمعَين لقوات جيش العدو في موقع المطلة وشرقي مدينة الخيام

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:30 من صباح اليوم الأحد 2024-11-24، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة؛ بصليةٍ صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 08:45 من صباح اليوم الأحد، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة".