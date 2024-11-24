شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 3670 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق مختلفة في لبنان إلى 3670 قتيلًا، و15413 مصابًا.

وبلغت حصيلة القتلى خلال الساعات الـ24 الماضية، 25 شخصًا، فيما أصيب 58 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. حرب إسرائيل على لبنان يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة.

وتستهدف العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان. حرب لبنان وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشئات المدنية والصحية والطرقات، ومراكز للجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".