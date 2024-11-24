تسعة قتلى نتيجة انزلاق للتربة بعد هطول أمطار غزيرة في شرق الكونغو

أشار المسؤول في جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة توماس باكينغا، لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّه "حدث انزلاق للتّربة بعد هطول أمطار غزيرة في نكوبي بإقليم كاليهي شرق الجمهوريّة، ما أدّى إلى مقتل أمّ وأطفالها السّبعة، بعدما اجتاحت الوحول منزلهم"، لافتًا إلى "مقتل فتاة أيضًا في موقع للنّازحين"، في ظروف مماثلة.

بدوره، أكّد رئيس جمعيّة كاليهي المدنيّة، دلفين بيريمبي، أنّ الخسائر المادّيّة كبيرة أيضًا، فقد حصل جرف لمنازل وتدمير محطّة تابعة لتعاونيّة زراعيّة محليّة والعديد من الحقول.

وتقع مدينة نكوبي على بعد نحو 100 كيلومتر شمال بوكافو، وهي مبنيّة على سفح جبل.

يُذكر أنّ في نيسان الماضي، تضرّر أكثر من سبعة آلاف مسكن ونحو خمسين مدرسة، جراء الفيضانات في أوفيرا على الضفّة اليمنى لبحيرة تنجانيقا جنوب إقليم كيفو.