موعد مباراة آرسنال و سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل عناوين المقالةToggle

سبورتينغ لشبونة ضد أرسنال: مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا

ستشهد الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش (أي الساعة 9:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة الأوروبية، سبورتينغ لشبونة البرتغالي وآرسنال الإنجليزي. ستُقام المباراة على أرضية ملعب خوسيه ألفالادي.

تاريخ المواجهات:

تُعد مواجهات الفريقين من أبرز المواجهات في البطولات الأوروبية، حيث سبق لهما أن التقيا في مناسبات سابقة وشهدت تلك المواجهات إثارة كبيرة وندية عالية. وتأتي هذه المباراة في إطار سعي الفريقين لتحقيق نتائج إيجابية والتقدم في البطولة.

تطلعات الفريقين:

يسعى كل من سبورتينغ لشبونة وآرسنال لتحقيق أهداف طموحة في الموسم الحالي، حيث يأمل الفريق البرتغالي في العودة إلى منصات التتويج الأوروبية، بينما يسعى الفريق الإنجليزي لمواصلة تألقه في البطولات القارية.

توقعات المباراة:

تُعتبر المباراة بين الفريقين من المباريات الصعبة التي يصعب فيها حسم الفائز قبل انطلاق صافرة البداية، حيث يمتلك كلا الفريقين عناصر مميزة وقادرة على صنع الفارق في أي وقت. ويتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وندية عالية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة:

يمكنكم متابعة هذه المواجهة النارية عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 5

Sport TV5 Portugal

Cosmote Sport 3 HD

Virgin Media Two

ختاماً:

تعد مواجهة سبورتينغ لشبونة وآرسنال واحدة من أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ونتطلع جميعًا لمشاهدة مباراة قوية ومثيرة بين فريقين يمتلكان تاريخًا عريقًا.