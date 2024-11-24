دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلاد خطيبها.. وهكذا وصفته

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الشيف اللبنانية دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبنان عاصي الحلاني، خطيبها آلان سعد بمناسبة عيد ميلاده.

وشاركت دانا الحلاني الجمهور صورة لها برفقة آلان عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها الخاث، وهي تحتضنه برومانسية واضحة، ووجهت له رسالة عبر تعليقها قالت فيها: "نحتفل بهذا الشخص الذي يتمكن من جعل قلبي يبتسم كل يوم".

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بجمال الثنائي ومدى حبهما لبعضهما البعض.

وقد أعلن آلان دانا خطوبتهما في فصل الصيف الماضي، بأجواء مميزة للغاية.

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