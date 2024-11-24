مسؤوليات بالجملة للجان الاختبارات المركزية

بينما شرعت الإدارات التعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في تشكيل 3 لجان مسؤولة عن تطبيق الاختبارات المركزية «الإشرافية - الفنية - التحصيل الدراسي»، واعتماد المعلمين والمعلمات المرشحين لورش إعداد أسئلة الاختبارات المركزية، حددت وزارة التعليم نحو 19 مسؤولية في تلك اللجان والمسؤوليات، أبرزها الإشراف على جميع عمليات تنظيم وتنفيذ الاختبارات المركزية، واعتماد الفترات التي تطبق فيها الاختبارات المركزية والصفوف والمواد المستهدفة، بالإضافة إلى حصر تحديات ومخاطر التطبيق، والعمل على معالجتها.

كما حددت الوزارة 5 مسؤوليات للجنة الفنية، تشتمل على بناء 4 نماذج اختبارية لكل مادة مستهدفة في ضوء جداول المواصفات التي تغطي كامل محتوى المقرر لجميع الفترات الدراسية «الاختبار الأساسي - نموذج بديل - الدور الثاني - بديل الدور الثاني»، ومفاتيح الإجابة الصحيحة لكل نموذج، وتحكيم جميع النماذج الاختبارية وتجويدها. كذلك رفع النماذج في نظام اختبار، مع تحكيم نماذج إدارات التعليم الأخرى كمحكم خارجي في نظام اختبار، والمسندة من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري.

وأخيرا، إعادة تصحيح أوراق إجابات العينة العشوائية، ومقارنتها مع الدرجة المرصودة، ورفع تقرير بنتائج المقارنة للجنة الإشرافية.

• 9 مسؤوليات للجنة الإشرافية

1- الإشراف على جميع عمليات تنظيم وتنفيذ الاختبارات المركزية.

2- اعتماد الفترات التي تطبق فيها الاختبارات المركزية والصفوف والمواد المستهدفة.

3- حصر تحديات ومخاطر التطبيق، والعمل على معالجتها.

4- تشكيل لجنة فنية في جميع المواد والصفوف، لبناء نماذج اختبارية، وتحكيمها ورفعها في نظام اختبار.

5- حفظ النماذج الاختبارية التي تم بناؤها من اللجنة الفنية.

6- حفظ النماذج الاختبارية المرسلة من الإدارة العامة، لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، وإرسالها للمدارس عند الحاجة.

7- تشكيل لجان مراقبة تطبيق الاختبار في المدارس عند الحاجة.

8- رفع تقرير نهائي بعد نهاية الاختبارات للإدارة العامة، لتقويم الأداء المعرفي والمهاري.

9- اعتماد تقرير نتائج إعادة تصحيح العينة العشوائية، ومقارنتها مع المرصود، ورفعه للإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري.

• 5 مسؤوليات للجنة الفنية:

1- بناء 4 نماذج اختبارية لكل مادة مستهدفة في ضوء جداول المواصفات التي تغطي كامل محتوى المقرر لجميع الفترات الدراسية «الاختبار الأساسي - نموذج بديل - الدور الثاني - بديل الدور الثاني»، ومفاتيح الإجابة الصحيحة لكل نموذج.

2- تحكيم جميع النماذج الاختبارية وتجويدها.

3- رفع النماذج في نظام اختبار.

4- تحكيم نماذج إدارات التعليم الأخرى كمحكم خارجي في نظام اختبار، والمسندة من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري.

5- إعادة تصحيح أوراق إجابات العينة العشوائية، ومقارنتها مع الدرجة المرصودة، ورفع تقرير بنتائج المقارنة للجنة الإشرافية.

• 5 مسؤوليات للجنة التحصيل الدراسي:

1- تجهيز قاعات الاختبار، وتهيئة كل الظروف المناسبة للتطبيق.

2- المسؤولية المباشرة عن تطبيق ضوابط تنظيم أعمال الاختبارات، والتزام المدرسة فيها.

3- طباعة وحفظ نماذج الأسئلة من نظام اختبار بعد الطلاب، وذلك قبل موعد الاختبار فور اعتمادها في النظام وفق ما ورد في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات.

4- تشكيل فرق للتصحيح والمراجعة والرصد.

5- حفظ أوراق الإجابات وقوائم الرصد، وتسليمها للجنة الإشرافية في حال الحاجة إليها.

تشكيلات اللجان

• الإشرافية

برئاسة مدير عام التعليم، وعضوية المساعد للشؤون التعليمية، ومدير إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري (أمين اللجنة)، ورئيس قسم الإشراف التربوي، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ورئيس وحدة المخاطر والالتزام، ورئيس قسم التوجيه الطلابي، ورئيس قسم تقنية المعلومات، ومدير إدارة الموارد البشرية، وممثل من قسم الاتصال المؤسسي، وممثل من شركة تطوير.

• الفنية

فرق فنية من المشرفين والمعلمين المتميزين في التخصصات والصفوف المستهدفة.

• التحصيل الدراسي

لجنة داخلية في المدرسة يرأسها مدير المدرسة، أو المسؤول المكلف من اللجنة الإشرافية (في حال الحاجة)، وتشكيل فرق العمل واللجان الفرعية للاختبارات.