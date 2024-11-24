تطوير طريق المؤسس برأس تنورة

انتهت أمانة المنطقة الشرقية من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز في محافظة رأس تنورة، الذي يبلغ طوله 700 متر طولي وعلى مساحة 42000 متر مربع، من خلال إعادة تطوير وتخطيط الطريق بشكل يتناسب مع الأنسنة وعناصر تحسين المشهد الحضري بالمحافظة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع مؤشرات جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الصحية بالمحافظة، وتوفير النواحي الجمالية، مع إضفاء تكوينات معمارية، لتضفي على عناصر الطريق بيئة بصرية تحفل بعناصر الجمال والتناسق، وتحقيق أعلى المعايير في تخطيط وتصميم الطرق في المحافظة.

مسارات عدة

أوضحت الأمانة أن الأعمال التطويرية تضمنت مسارات عدة، حيث شملت تأهيل مسارات الأرصفة الجانبية للمشاة، والمداخل والمخارج للشوارع المرتبطة على الطريق، وأعمال التشجير، وزيادة المسطحات الخضراء، ومسارا للدراجات، وآخر للمكفوفين، وأعمدة الإنارة، وتمت إضافة مزايا ومواصفات عدة لتحسين جودة الحياة، منها زراعة أكثر من 500 شجرة، وإضافة 1600 متر طولي مسارات مخصصة للمشاة، و700 متر طولي مسارات مخصصة للدراجات الهوائية، و4000 متر مربع مسطحات خضراء، مع تركيب 60 عامود إنارة تجميليا، و48 إنارة أرضية تجميلية، مع إعادة كشط وسفلتة الشارع بمساحة 18000 متر مربع.

رصف ممرات

أفادت الأمانة بأن المشروع تضمن كذلك رصف ممرات المشاة ومسار الدراجات ومواقف السيارات بمواد خاصة تتناسب مع جماليات الطريق العامة، موضحة أن أعمال التطوير هذه تُسهم في تعزيز معايير السلامة المرورية وإعطاء أولوية للمشاة، بالإضافة إلى تنسيق وتوزيع الأشجار، وتصميم أعمدة الإنارة التي تجعل من الحركة عبر الطريق لسالكيه والمشاة نزهة آمنة ممتعة، ومشيرةً إلى أنه جرت مراعاة تطبيق متطلبات حماية البيئة على الطريق عبر توفير البيئة المتكاملة للمشاة، واتخاذ الإجراءات المخفضّة بواعث التلوث الناجمة عن حركة المركبات من خلال تكثيف المسطحات الخضراء، وذلك ضمن إستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية لتطوير البنية التحتية في المنطقة.