2499 كم طرق منجزة بالمناطق

6 مشاريع
كشف مسح الهيئة العامة للإحصاء للنقل البري للعام الماضي، مشاريع البنية التحتية للطرق داخل المدن، حيث بلغ إجمالي المشاريع 6 مشاريع ممثلة في الطرق المنجزة بـ2499 كم²، وصيانة الشوارع بـ39 مليون م²، وإنشاء 14 جسرا ونفقا وكوبري مشاة، و2.8 مليون م² صيانة الأرصفة، ومعالجة 10.6 ملايين م² حفر وهبوطات، وإعادة هندسة 10.048 آلاف موقف للمركبات.
طرق منجزة
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الطرق المنجزة، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق المنجزة 608 كم بـ20%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 494 كم بـ19.76%، وحائل ثالثا، بـ 284 كم بـ10%، وجازان رابعا، بإجمالي 226 كم بـ9%، وعسير خامسا، بـ170 كم بـ7%.
صيانة الشوارع
وتصدرت منطقة الرياض صيانة الشوارع، حيث بلغ إجمالي صيانة الشوارع 11.173 مليون م² بـ29%، وحلت حائل ثانيا، بإجمالي 8.081 ملايين م² بـ21%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 5.062 ملايين م² بـ13%، ومكة المكرمة رابعا، بإجمالي 4.998 ملايين م² بـ12.85%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 2.205 مليون م² بـ7%.
صيانة الأرصفة
سيطرت منطقة مكة المكرمة على صيانة الأرصفة، حيث بلغ إجمالي صيانة الأرصفة 610 آلاف م² بـ22%، وحلت القصيم ثانيا، بصيانة 520 ألف م² بـ19%، والرياض ثالثا، بصيانة 491 ألف م² بـ18%، والمنطقة الشرقية رابعا، بصيانة 235 ألف م² بـ9%، والمدينة المنورة خامساً، بصيانة 223 ألف م² بـ8%.
طرق وكباري
6 مشاريع بنية تحتية للطرق داخل المدن
2499 كم طرق منجزة
صيانة 39 مليون م² شوارع
معالجة 11 مليون م² حفر وهبوطات
إنشاء 14 جسرا ونفقا وكوبري مشاة
صيانة 3 ملايين م² أرصفة
إعادة هندسة 10 آلاف موقف للمركبات
الأكثر طرق منجزة
الرياض: 20%
الشرقية: 19.76%
حائل: 10%
جازان: 9%
عسير: 7%
الأكثر صيانة الشوارع:
الرياض: 29%
حائل: 21%
الشرقية: 13%
مكة: 12.85%
المدينة المنورة: 7%
الأكثر صيانة أرصفة
مكة المكرمة: 22%
القصيم: 19%
الرياض: 18%
الشرقية: 9%
المدينة المنورة: 8%
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