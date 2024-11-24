2499 كم طرق منجزة بالمناطق

أنجزت مناطق المملكة 2499كم من الطرق المنجزة، وسيطرت صيانة الشوارع التي بلغت 38.894 مليون م²، على أكثر المشاريع المنفذة، مقابل صيانة 2.800 مليون م² للأرصفة، في وقت سجلت 6 مناطق أكثر مناطق المملكة صيانة للشوارع والأرصفة، وتصدرت منطقة الرياض الطرق المنجزة بـ20%، وصيانة الشوارع بـ29%، وسيطرت مكة المكرمة على صيانة الأرصفة بـ22%.

6 مشاريع

كشف مسح الهيئة العامة للإحصاء للنقل البري للعام الماضي، مشاريع البنية التحتية للطرق داخل المدن، حيث بلغ إجمالي المشاريع 6 مشاريع ممثلة في الطرق المنجزة بـ2499 كم²، وصيانة الشوارع بـ39 مليون م²، وإنشاء 14 جسرا ونفقا وكوبري مشاة، و2.8 مليون م² صيانة الأرصفة، ومعالجة 10.6 ملايين م² حفر وهبوطات، وإعادة هندسة 10.048 آلاف موقف للمركبات.

طرق منجزة

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الطرق المنجزة، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق المنجزة 608 كم بـ20%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 494 كم بـ19.76%، وحائل ثالثا، بـ 284 كم بـ10%، وجازان رابعا، بإجمالي 226 كم بـ9%، وعسير خامسا، بـ170 كم بـ7%.

صيانة الشوارع

وتصدرت منطقة الرياض صيانة الشوارع، حيث بلغ إجمالي صيانة الشوارع 11.173 مليون م² بـ29%، وحلت حائل ثانيا، بإجمالي 8.081 ملايين م² بـ21%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 5.062 ملايين م² بـ13%، ومكة المكرمة رابعا، بإجمالي 4.998 ملايين م² بـ12.85%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 2.205 مليون م² بـ7%.

صيانة الأرصفة

سيطرت منطقة مكة المكرمة على صيانة الأرصفة، حيث بلغ إجمالي صيانة الأرصفة 610 آلاف م² بـ22%، وحلت القصيم ثانيا، بصيانة 520 ألف م² بـ19%، والرياض ثالثا، بصيانة 491 ألف م² بـ18%، والمنطقة الشرقية رابعا، بصيانة 235 ألف م² بـ9%، والمدينة المنورة خامساً، بصيانة 223 ألف م² بـ8%.

طرق وكباري

6 مشاريع بنية تحتية للطرق داخل المدن

2499 كم طرق منجزة

صيانة 39 مليون م² شوارع

معالجة 11 مليون م² حفر وهبوطات

إنشاء 14 جسرا ونفقا وكوبري مشاة

صيانة 3 ملايين م² أرصفة

إعادة هندسة 10 آلاف موقف للمركبات

الأكثر طرق منجزة

الرياض: 20%

الشرقية: 19.76%

حائل: 10%

جازان: 9%

عسير: 7%

الأكثر صيانة الشوارع:

الرياض: 29%

حائل: 21%

الشرقية: 13%

مكة: 12.85%

المدينة المنورة: 7%

الأكثر صيانة أرصفة

مكة المكرمة: 22%

القصيم: 19%

الرياض: 18%

الشرقية: 9%

المدينة المنورة: 8%