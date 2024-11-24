ميرنا وليد - بيروت - من المعروف عن ملكة الأردن رانيا العبدالله أنها بالغة الأناقة، وتهتم بإطلالاتها بشكل كبير.

وتمتلك الملكة رانيا ذوقاً رفيعاً للغاية بإختيار نظاراتها الشمسية، التي تتناسب مع إطلالاتها، ننشر لكم أبرزها.

وكانت ردت الملكة رانيا على أحد الطلاب، الذي وجه لها رسالة أثناء تواجدها في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة عمان، بطريقة طريفة، بعد أن أقدم على رفع ورقة كُتب عليها: "بدي الرخصة جلالتك"، ويقصد بهذا الأمر "رخصة قيادة".

لتقوم الملكة رانيا بالرد عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري"، موجهة رسالة له قائلة: "انجح والكنافة علي".

كانت هذه تفاصيل خبر تمتلك الملكة رانيا ذوقاً رفيعاً في إنتقاء نظاراتها الشمسية.. إليكم أبرزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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