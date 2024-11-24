أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، بأنّه "تمّ إطلاق صفّارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها وفي دوفيف وميرون ومناطق عدّة في الجليل الأعلى، بعد رصد إطلاق صواريخ".
في السّياق، أشارت قناة "الجزيرة"، إلى "إطلاق رشقة صاروخيّة من لبنان باتجاه المطلة في الجليل الأعلى".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار بكريات شمونة ودوفيف وميرون بعد رصد إطلاق صواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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