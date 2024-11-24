ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مضحك لليتيوبر الشهيرة نارين بيوتي وهي تتناول طبق "المحشي" في حفل خطوبة شقيقتها شيرين بيوتي.

وقد ظهرت نارين وقد صدمت بوجود الكاميرا أمامها، وجاءت ردة فعلها بطريقة مضحكة حيث مثلت وكأنها شعرت بالحرج. وقد إحتفل اليوتيوبر أسامة مروة واليوتيوبر شيرين بيوتي بخطوبتهما، في حفل كبير ومميز، وتناقل الجمهور عدداً من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من أجواء الحفل، ظهر فيها أسامة وشيرين وهما يرقصان مع المدعوين، بأجواء من الفرح.

وقد خطفت شقيقتا شيرين بيوتي مشهورات مواقع التواصل الإجتماعي، نارين وسيدرا الأنظار بإطلالاتهما البالغة الأناقة، حيث ظهرت نارين مرتدية فستاناً أحمر متوسط الطول بكم قصير، وفتحة على الظهر، وبتصميم مميز، بينما ارتدا سيدرا فستاناً باللون الأزرق القاتم طويل وواسع من قماش الساتان، من دون أكمام، ونسقت معه شال على الرقبة باللون الأزرق الفاتح.

كانت هذه تفاصيل خبر نارين بيوتي بموقف مضحك في حفل خطوبة شقيقتها.. هكذا تناولت "المحشي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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