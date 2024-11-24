شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح 4 مراكز جديدة في القنفذة والرس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة افتتاح أربع مراكز جديدة يوم الخميس الماضي في الرس والقنفذة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المراكز تشمل: "مركز رجالي"، سيعمل تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة"، ويقع في حي الشفاء في مدينة الرس في منطقة القصيم.
وأضافت أن المركز الثاني، هو: أول مركز نسائي، سيعمل تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، في مدينة الرس، حي الشفاء، في منطقة القصيم.
وأشارت إلى أن المركز الثالث: أول مركز رجالي، سيعمل تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة"، في مدينة القنفذة، حي البرج، في منطقة مكة المكرمة.
وأفادت بأن المركز الرابع: أول مركز نسائي، سيعمل تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، في مدينة القنفذة، حي البرج، في منطقة مكة المكرمة.
وستتضمن المراكز المفتتحة على جميع خدمات ومرافق فئات العلامة التجارية الخاصة بكل منها.
وستحتوي المراكز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذه الافتتاحات اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م، منوهة بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع المقبلة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المراكز تشمل: "مركز رجالي"، سيعمل تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة"، ويقع في حي الشفاء في مدينة الرس في منطقة القصيم.
وأضافت أن المركز الثاني، هو: أول مركز نسائي، سيعمل تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، في مدينة الرس، حي الشفاء، في منطقة القصيم.
وأشارت إلى أن المركز الثالث: أول مركز رجالي، سيعمل تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة"، في مدينة القنفذة، حي البرج، في منطقة مكة المكرمة.
وأفادت بأن المركز الرابع: أول مركز نسائي، سيعمل تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، في مدينة القنفذة، حي البرج، في منطقة مكة المكرمة.
وستتضمن المراكز المفتتحة على جميع خدمات ومرافق فئات العلامة التجارية الخاصة بكل منها.
وستحتوي المراكز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذه الافتتاحات اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م، منوهة بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع المقبلة.