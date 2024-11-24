شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على عسير حتى التاسعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير ، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر، حتى الساعة التاسعة مساءً.

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حسب بيان المركز، تهطل أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما تمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية.