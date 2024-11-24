شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتعهدات الفنية»: ترسية مزايدة إعلانات على الطرق لمدة 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة العربية للتعهدات الفنية، الخميس الماضي، على ترسية مزايدة فرصة الإعلانات على الطرق بين المدن في المملكة العربية السعودية، والمطروحة من قبل الهيئة العامة للطرق وذلك لمدة 10 سنوات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يهدف هذا العقد إلى تحسين جودة وفعالية الإعلانات الخارجية على الطرق بين مدن المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين العلامات التجارية والمستهلكين من خلال توفير مساحات إعلانية متميزة وجذابة تحسن جمالية المشهد الحضري من خلال تصميم لوحات إعلانات مميزة تتماشى مع المعايير البيئية، مثل الإعلانات الرقمية والتفاعلية والتي تتسع لعدد أكبر من الإعلانات.
ويمثل هذا العقد خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الإعلانات الخارجية في هذه الطرق تحديداً، وتعزز التجربة البصرية للسائقين والركاب والمسافرين على هذه الطرق.
وأفادت بأن مواقع تنفيذ الأعمال والخدمات: طريق الرياض الدمام، طريق مطار الدمام، طريق الدمام سلوى، طريق الرياض القصيم، طريق بريدة البكيرية، طريق الخرج القديم، طريق الخرج الجديد، طريق الدلم، طريق الرياض جدة، طريق مكة المدينة المنورة.
ويبلغ عدد إجمالي الأصول الإعلانية 274 أصل موزعة ما بين: 165 لوحة يونيبول خلال السنة الأولى، و6 لوحات هوردينق خلال السنة الأولى، و68 جسرا خلال السنة الأولى، و35 لوحة يونيبول خلال السنة السادسة.
وتماشيًا مع استراتيجية الشركة، تأتي هذه الترسية في إطار جهودها المستمرة لتوسيع نشاطها في مجال الإعلانات، حيث تسعى الشركة إلى اعتماد أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز فعالية وجودة خدماتها.
وأوضحت أن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، بل أيضًا إلى تلبية احتياجات السوق المتنامية وتعزيز تجربة العملاء.
وأشارت إلى أن من خلال هذا العقد، تستمر العربية في دعم أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، والمساهمة في تطوير قطاع الإعلانات في المملكة وتعزيز مكانتها كقوة رائدة في هذا المجال. كما تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بالابتكار والاستدامة، مما يعزز قدرتها على المنافسة ويحقق قيمة مضافة للمجتمع.
وذكرت أنه لا يوجد مبلغ محدد حيث يخضع العقد لقواعد مشاركة الدخل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يهدف هذا العقد إلى تحسين جودة وفعالية الإعلانات الخارجية على الطرق بين مدن المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين العلامات التجارية والمستهلكين من خلال توفير مساحات إعلانية متميزة وجذابة تحسن جمالية المشهد الحضري من خلال تصميم لوحات إعلانات مميزة تتماشى مع المعايير البيئية، مثل الإعلانات الرقمية والتفاعلية والتي تتسع لعدد أكبر من الإعلانات.
ويمثل هذا العقد خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الإعلانات الخارجية في هذه الطرق تحديداً، وتعزز التجربة البصرية للسائقين والركاب والمسافرين على هذه الطرق.
وأفادت بأن مواقع تنفيذ الأعمال والخدمات: طريق الرياض الدمام، طريق مطار الدمام، طريق الدمام سلوى، طريق الرياض القصيم، طريق بريدة البكيرية، طريق الخرج القديم، طريق الخرج الجديد، طريق الدلم، طريق الرياض جدة، طريق مكة المدينة المنورة.
ويبلغ عدد إجمالي الأصول الإعلانية 274 أصل موزعة ما بين: 165 لوحة يونيبول خلال السنة الأولى، و6 لوحات هوردينق خلال السنة الأولى، و68 جسرا خلال السنة الأولى، و35 لوحة يونيبول خلال السنة السادسة.
وتماشيًا مع استراتيجية الشركة، تأتي هذه الترسية في إطار جهودها المستمرة لتوسيع نشاطها في مجال الإعلانات، حيث تسعى الشركة إلى اعتماد أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز فعالية وجودة خدماتها.
وأوضحت أن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، بل أيضًا إلى تلبية احتياجات السوق المتنامية وتعزيز تجربة العملاء.
وأشارت إلى أن من خلال هذا العقد، تستمر العربية في دعم أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، والمساهمة في تطوير قطاع الإعلانات في المملكة وتعزيز مكانتها كقوة رائدة في هذا المجال. كما تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بالابتكار والاستدامة، مما يعزز قدرتها على المنافسة ويحقق قيمة مضافة للمجتمع.
وذكرت أنه لا يوجد مبلغ محدد حيث يخضع العقد لقواعد مشاركة الدخل.