شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن أخت رابح صقر وإصابة نجله في حادث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي ابن أخت الفنان رابح صقر، فيما تعرض ابنه الأكبر "صقر" لإصابة إثر حادث.

وأثار هذا الخبر تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدم رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ تعازيه عبر منصة إكس.

وقال آل الشيخ: "خالص العزاء للفنان الكبير رابح صقر في وفاة ابن أخته في حادث، والعزاء موصول لأهل الفقيد، وتمنياتي بالشفاء العاجل لابنه صقر من هذا الحادث".

فيما قال المدير التنفيذي للشؤون الفنية في روتانا محمد جاسم الهاجري: لاحول ولاقوة الا بالله عظم الله أجرهم وأحسن الله عزاهم، عسى ربي يجبر قلوبهم ويصبرهم ويشفي يارب عاجلا غير اجل ابنه صقر.