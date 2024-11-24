شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرال»: استئجار مقر في الرياض بـ18.4 مليون ريال لمدة 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميرال للعيادات الطبية استئجار مقر لفرع جديد لها في مدينة الرياض بحي العارض – طريق الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، بمساحة قدرها (881.25م2).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن استئجار المقر لإقامة عيادات مركز طب أسنان كفرع جديد للشركة لتقديم خدمات طب ومعالجة وتجميل الأسنان.
وأضافت أن مدة الإيجار لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ 01/06/2025م، بقيمة إجمالية (18,400,010) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة وقيمة إيجارية سنوية بمبلغ (1,840,001) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ويأتي هذا تماشياً مع الرؤية المستقبلية للشركة ووفقاً للخطة التوسعية داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية وتقديم المزيد من خدماتها المتميزة لنطاق واسع بالمملكة العربية السعودية ولتحقيق العوائد التي تستهدفها الشركة ضمن خطتها
وأفادت بأن تاريخ الترسية الخميس، الماضي، فيما تسدد القيمة الإيجارية كل سنة ميلادية.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد خلال النصف الثاني من عام 2025م.
وأشارت إلى أن من المتوقع افتتاح الفرع والبدء في العمل والتشغيل بعد الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط في النصف الثاني من عام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن استئجار المقر لإقامة عيادات مركز طب أسنان كفرع جديد للشركة لتقديم خدمات طب ومعالجة وتجميل الأسنان.
وأضافت أن مدة الإيجار لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ 01/06/2025م، بقيمة إجمالية (18,400,010) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة وقيمة إيجارية سنوية بمبلغ (1,840,001) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ويأتي هذا تماشياً مع الرؤية المستقبلية للشركة ووفقاً للخطة التوسعية داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتحقيق النمو الذي تنشده في عملياتها التشغيلية وتقديم المزيد من خدماتها المتميزة لنطاق واسع بالمملكة العربية السعودية ولتحقيق العوائد التي تستهدفها الشركة ضمن خطتها
وأفادت بأن تاريخ الترسية الخميس، الماضي، فيما تسدد القيمة الإيجارية كل سنة ميلادية.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد خلال النصف الثاني من عام 2025م.
وأشارت إلى أن من المتوقع افتتاح الفرع والبدء في العمل والتشغيل بعد الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط في النصف الثاني من عام 2025.