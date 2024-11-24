شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «كوارا للتمويل» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كوارا للتمويل قبول مجلس إدارتها بتاريخ 17 نوفمبر الحالي، استقالة طارق الجارالله من عضوية مجلس إدارة الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تسري الاستقالة من تاريخ تقديمها، فيما يعود سبب الاستقالة إلى أسباب خاصة.
ونوهت بإعلان أية تطورات حول تعيين عضو بديل في المنصب الشاغر وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تسري الاستقالة من تاريخ تقديمها، فيما يعود سبب الاستقالة إلى أسباب خاصة.
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