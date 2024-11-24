الاقتصاد

قبول استقالة عضو مجلس إدارة «كوارا للتمويل»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «كوارا للتمويل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كوارا للتمويل قبول مجلس إدارتها بتاريخ 17 نوفمبر الحالي، استقالة طارق الجارالله من عضوية مجلس إدارة الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تسري الاستقالة من تاريخ تقديمها، فيما يعود سبب الاستقالة إلى أسباب خاصة.

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ونوهت بإعلان أية تطورات حول تعيين عضو بديل في المنصب الشاغر وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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