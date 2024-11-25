وزير التربية قرر تمديد التعليم المتلازم حتى نهاية كانون الأول المقبل

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي في بيان، أن "المدارس الخاصة التي اختارت التعليم الحضوري، ملزمة بتوفير التعليم عن بعد بصورة متلازمة مع التعليم الحضوري تلبية لطلب الأهل"، مكررا أنه "مدد مفاعيل التعميم الذي كان أصدره في وقت سابق بهذا الخصوص، حتى نهاية شهر كانون الأول المقبل".

من جهة ثانية، فقد مدد الوزير الحلبي فترة تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية حتى 6/12/2024 ضمنا.