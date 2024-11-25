أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على عين بعال قضاء صور أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح من بينهم جريح استدعت حالته العناية الفائقة".
كذلك أعلن المركز، أن "غارة العدو الإسرائيلي على معركة قضاء صور أدت إلى سقوط ستة شهداء وإصابة أربعة أشخاص بجروح من بينهم جريح استدعت حالته العناية الفائقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: ٦ شهداء و٤ جرحى في غارة إسرائيلية على معركة و٨ جرحى في غارة على عين بعال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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