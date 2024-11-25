وزارة الصحة: ٦ شهداء و٤ جرحى في غارة إسرائيلية على معركة و٨ جرحى في غارة على عين بعال

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على عين بعال قضاء صور أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح من بينهم جريح استدعت حالته العناية الفائقة".

كذلك أعلن المركز، أن "غارة العدو الإسرائيلي على معركة قضاء صور أدت إلى سقوط ستة شهداء وإصابة أربعة أشخاص بجروح من بينهم جريح استدعت حالته العناية الفائقة".