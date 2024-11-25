الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ في الغبيري والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت

هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مبانٍ سكنية في منطقتي الغبيري والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالب في تهديده باخلاء المباني التي حددها في خرائط والابتعاد عنها.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.