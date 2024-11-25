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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب إفريقيا

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الرياض - محمد الوسيري - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رسالة خطية، من فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الجنوب أفريقي السيدة جوين راماخوبا.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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