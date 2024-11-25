مزايا وشروط العمل عن بعد وتوقعات بتطبيق الـ 4 أيام أسبوعيًّا

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الرياض - محمد الوسيري - استعرض خبير الموارد البشرية نايف العوبثاني، بعض مزايا وشروط العمل عن بعد.

مزايا وشروط العمل عن بعد

وقال العوبثاني في حواره إلى أثير العربية إف إم اليوم الاثنين: إن مبادرة العمل عن بعد بدأت قبل أزمة جائحة كورونا، حيث كانت مبادرات مقترحة من بعض الشركات في ظل التوسع الإلكتروني وتطور الخدمات الإلكترونية والإنترنت وانخفاض أسعار الأجهزة المحمولة، لكنها زادت بعد جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق مهن ووظائف عديدة وتجمد عمل الشركات إلى حين تم تجاوز الأزمة وبيان الأثر الإيجابي لهذه الطريقة.

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وتابع أن الشركات التي تدير موظفيها بنظام العمل عن بعد تتطلب خطة إستراتيجية واضحة وأهدافًا للإدارات والأقسام على أن تتحول إلى أهداف للأفراد ويتم وضع مؤشرات أداء من خلالها لمعرفة كيفية قياس أداء الموظف أثناء العمل عن بعد، موضحًا أن وجود آلية مفهومة لدى الموظف والمدير من حيث الأهداف المحددة يؤدي إلى نجاح العمل عن بعد مع وضع سياسات تضمن سير العمل بأكمل وجه وتحديد آليات الاجتماع عن بعد.

وتوقع الخبير زيادة معدل الوظائف التي تؤدى عن بعد مثل مجالات التسوق والتصميم وخدمات العملاء، مع توسع العمل عن بعد بشكل جزئي وتطبيق بعض الشركات لمبادرة الأربعة أيام أسبوعيًّا.