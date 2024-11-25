شكرا لقرائتكم الطائف تزدان بالأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أسهمت الأمطار التي هطلت مساء اليوم على الطائف في خروج الكثير من الأهالي من منازلهم للاستمتاع بالأجواء الجميلة، بعدما غسلت مياه الأمطار الجبال المحيطة بالمدينة والأودية المجاورة في طريق الشفا، والخط الدائري والعدل، والهدا، والكثير من المواقع داخل “الطائف”، حيثُ استثمرت العائلات هذه الأجواء وغادرت منازلها مبكرًا.

وشملت الأمطار جنوب المحافظة وشرقها وغربها، وأحياء الحلقة والرميدة والبيعة والخالدية ونخب.

قد يهمّك أيضاً

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.