تامر حسين يكشف عن وصيته ويحدث الجدل

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الشاعر المصري تامر حسين جدلا بين المتابعين بعد منشوره الذي كشف فيه عن وصيته، اذ كتب عبر حسابه: "بمناسبة الوفاة وركوب الأحداث أنا موصي أهلي وبأوصيكم، أتمنى لما أقابل رب كريم ما يطلعش شخص يستعطفكم ويقول ده حبيبي ولا أخويا ولا سامحني ولا الكلام الحلو اللي كان لازم يتقال في حياتي".



وأضاف تامر حسين: "اللي ظلمني واللي ياما أنكر حقوقي الإنسانية وحقوقي الأدبية وحقوق أخرى لا داعي لذكرها ربنا أعلى وأعلم بيها وتجاوز ياما فى حقي (في العلن وفي الخفاء) اغتابني وحاول ياما يشوه صورتي ويكره الناس فيا ويزيف الحقايق".