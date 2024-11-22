مفاجأة.. عمرو سعد بشخصية جمال عبد الناصر في هذا الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، أعلن الفنان عمرو سعد عن مشاركته كضيف شرف في فيلم “الست” بطولة النجمة منى زكي، حيث يجسّد شخصية الزعيم جمال عبد الناصر.

وقال عمرو سعد عن مشاركته: “وافقت على هذا الدور بسبب المخرج مروان حامد، والسيناريو مدهش. أتمنى للفيلم النجاح لأنه يحمل نوعية مميزة من الأفلام.”

ذكريات وتجارب مؤثرة

تحدث سعد خلال الندوة عن أبرز محطات حياته الفنية، مشيرًا إلى تأثير فيلم “مولانا” على مسيرته، حيث قال:

“فيلم مولانا أثّر فيّ كثيرًا، تنازلت عن جزء من أجري واجتهدت فيه وحفظت القرآن.”

كما عبّر عن تقديره للفنان الراحل إسماعيل ياسين، قائلاً: “كان عظيمًا، أقرأ له الفاتحة أحيانًا لأنه ساعد الناس على الضحك والخروج من الحزن.”

الإصرار على النجاح

استرجع عمرو سعد ذكرياته في بداية مشواره الفني، قائلاً: “أول مرة قررت أكون ممثل رسبت في المعهد، لكنني كنت دائمًا واثقًا أني سأحقق حلمي. الإيمان بالقدر والعمل الجاد هما سر تحقيق الأحلام.”

حظي اللقاء بحضور زوجته شيماء لدعمه، إلى جانب الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

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عمرو سعد يجسّد جمال عبد الناصر في “الست” ويسترجع ذكريات حلم النجومية.