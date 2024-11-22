دوري الأمم الأوروبية: مواجهات قوية في ربع النهائي أبرزها ألمانيا - إيطاليا

الرياص - اسماء السيد - نيون (سويسرا) : اسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأمم الاوروبية في كرة القدم التي أجريت في نيون السويسرية الجمعة عن مواجهات نارية أبرزها بين ألمانيا وإيطاليا، وأخرى بين فرنسا وكرواتيا، فيما تخوض إسبانيا بطلة أوروبا وحاملة اللقب صداما حذرا امام هولندا.

كما أوقعت قرعة دور الثمانية البرتغال بطلة نسخة 2019 مع الدنمارك.

وستقام مباراتا الذهاب والإياب من كل مواجهة في 20 و23 آذار/مارس المقبل، على أن يقام الدور نصف النهائي في الرابع والخامس من حزيران/يونيو والنهائي في 8 من الشهر ذاته.

وسيلعب الفائز من مواجهة إسبانيا هولندا مع الفائز بين فرنسا وكرواتيا. اما الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا فقد يكون امام مواجهة محتملة مع البرتغال وكريستيانو رونالدو في حال تجاوزت الاخيرة الدنمارك.

وتُوّج المنتخب الإسباني بالنسخة الاخيرة من دوري الأمم بفوزه على كرواتيا بركلات الترجيح في النهائي. كما أنهى "لاروخا" وصيفا لنسخة 2020 21.

أما المواجهة بين فرنسا وكرواتيا، فستكون بمثابة اعادة لنهائي كأس العالم 2018 الذي فاز به "الديوك" 4 2.

وتكتسي مواجهة إيطاليا وألمانيا بأهمية كبرى نظرا الى تاريخهما الحافل والمواجهات التي جمعتهما على مرّ التاريخ.

وفازت البرتغال بالنسخة الاولى من البطولة في عام 2019، قبل ان تحرز فرنسا اللقب بعد عامين.

وفي مواجهات أخرى لتحديد الباقين والمغادرين للمستوى الأول، فتحتاج بلجيكا للفوز على أوكرانيا من اجل البقاء، في حين تلعب اليونان بطلة أوروبا 2004 مع اسكتلندا.

وفي المواجهات الاخرى بين المستويين الاول والثاني، تلعب تركيا امام المجر، والنمسا مع صربيا.

كما تواجه جمهورية إيرلندا نظيرتها بلغاريا من اجل البقاء في المستوى الثاني.

في ما يلي مواجهات الدور ربع النهائي من المستوى الأول:

هولندا إسبانيا

ألمانيا إيطاليا

فرنسا كرواتيا

البرتغال الدنمارك