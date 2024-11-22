شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ياسمين صبرى بحرق فى قدمها بعد سقوط ماء مغلى عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصيبت النجمة ياسمين صبرى بحرق بالغ فى أعلى قدمها بعد سقوط مياه مغلية عليها داخل منزلها، وقامت بإجراء الإسعفات اللازمة داخل أحد المستشفيات الخاصة، وأوقفت نشاطاتها الفنية وتحديداً فيلم الأرض السودا الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز وترتبط بتصويره خلال الفترة الحالية، على أن تعود للتصوير مرة أخرى بعد تحسن حالتها.

وكانت تستعد ياسمين صبرى للسفر إلى مدينة الجونة بصحبة كريم عبد العزيز وأسرة فيلم "الأرض السودا" لتصوير عدد من المشاهد هناك خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصوير جزء من أحداث الفيلم فى القاهرة وتركيا على أن يتم السفر بعد ذلك إلى إيطاليا وإسبانيا للتصوير هناك، لاسيما أن أحداث الفيلم تتطلب التصوير في أكثر من دولة.

وتجسد ياسمين صبرى خلال أحداث الفيلم الذى يخرجه بيتر ميمى ويشارك فى بطولته إياد نصار وأحمد غزى ومريم الجندى، ومقرر عرضه فى صيف 2025، شخصية غواصة تعيش فى الجونة وهى فتاة قوية وشديدة وتجمعها المواقف بالنجم كريم عبد العزيز ويخوضا رحلة فى معظم أنحاء العالم وذلك فى إطار تشويقى لايت.

وجاء تعاون ياسمين صبرى مع المخرج بيتر ميمى فى فيلم "الأرض السودا"، بعد أكثر من عام على تعاقد ياسمين مع بيتر ميمى على بطولة فيلم بعنوان "دليلة" من تأليفه وإخراجه وإنتاجه، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن، وتجسد ياسمين فى الفيلم شخصية "سوبر هيرو".

يذكر أن ياسمين صبرى عرض لها مؤخراً في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.