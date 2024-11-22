شكرا لقرائتكم خبر عن قدم 16 فيلماً مع إسماعيل ياسين وتزوج 4 مرات.. ذكرى ميلاد فطين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

تحل، اليوم الجمعة 22 نوفمبر، ذكرى وفاة المخرج السينمائى فطين عبد الوهاب الذى يعد واحداً من أبرز المخرجين بالسينما المصرية عبر تاريخها، حيث ولد فى مدينة دمياط عام 1913، وعمل فى بداية حياته فى إدارة الجوازات، ثم عمل ضابطًا احتياطيًا بالقوات المسلحة، وبدأ العمل الفنى منذ البداية كملاحظ سيناريو، ثم صار مخرجًا مساعدًا مع عدد من المخرجين البارزين.

انتقل فطين عبد الوهاب بعد ذلك ليجلس على كرسى المخرج واستطاع عمل مسيرة مميزة مقدماً فيما ما يقرب من 60 فيلماً، واشتهر بالأعمال الكوميدية، وخاصة مع الفنان إسماعيل ياسين الذى شكل معه ثنائية ناجحة وقدم معه أبرز أفلامه خاصة سلسلة إسماعيل ياسين التى حملت اسمه، ووصلت حصيلة تعاونها إلى 16 فيلماً كاملاً.

وجاء تعاون فطين عبد الوهاب مع الفنان إسماعيل ياسين فى أفلام: "إسماعيل يس فى بيت الأشباح، الآنسة حنفى، إسماعيل يس في الجيش، إسماعيل يس في البوليس، إسماعيل يس في الأسطول، ابن حميدو، امسك حرامى، كلمة الحق، إسماعيل يس بوليس حربى، إسماعيل ياسين بوليس، اسماعيل يس في الطيران، حايجننونى، الفانوس السحرى،حلاق السيدات، الفرسان الثلاثة، العتبة الخضراء".

ومن أبرز أفلام فطين عبد الوهاب بعيداً عن إسماعيل ياسين: "إشاعة حب، الزوجة 13، آه من حواء، أضواء المدينة، الأستاذة فاطمة، مراتي مدير عام، ثلاث لصوص، تفاحة آدم، كرامة زوجتي، عفريت مراتي، أرض النفاق، نص ساعة جواز، سبعة أيام في الجنة، أكاذيب حواء، فرقة المرح، خطيب ماما، رحلة لذيذة ، فندق السعادة، فيلم عيلة زيزي، صاحب الجلالة".

تزوج المخرج فطين عبد الوهاب 4 مرات الأولى من الراقصة هاجر حمدى ثم الفنانة ليلى مراد ثم تحية كاريوكا والزيجة الرابعة كانت من خارج الوسط الفنى وهى السيدة منيرة فتحى شقيقة الفنانة نجلاء فتحى، والتى تزوجها قبل رحيله بعام واحد عام 1971، وكانت الزيجة الأشهر والتى استمرت 11 عاما والتى تمثل أطول فترة زواج استمر فيها هى من الفنانة ليلى مراد.