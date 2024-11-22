سبايك لي رئيس لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن اختيار المخرج الحائز على جائزة الأوسكار سبايك لي لرئاسة لجنة تحكيم دورته الرابعة، المقرر إقامتها في منطقة البلد بجدة التاريخية من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل. سيشرف لي على اختيار الفائزين بجوائز “اليُسر” التي تُمنح للأعمال السينمائية المتميزة.

تخرّج سبايك لي من كلية مورهاوس وجامعة نيويورك، حيث بدأ مسيرته الأكاديمية والفنية. حصل مؤخراً على الوسام الوطني للفنون والإنسانيات من الرئيس جو بايدن، ودخل قاعة مشاهير كرة السلة بصفته مشجعاً بارزاً.

تضم المسابقة 16 فيلماً من العالم العربي وآسيا وأفريقيا، وسيشارك لي في تقييمها بالتعاون مع لجنة التحكيم. كما سيظهر في ندوة حوارية ضمن فقرة “In Conversation” لمناقشة تجاربه وأفكاره في السينما.

أعرب سبايك لي عن سعادته برئاسة اللجنة، مشيداً بدور المهرجان في دعم المواهب الشابة وجمع الثقافات المختلفة للاحتفاء بفن السينما. وأكد أنه يتطلع للعمل مع اللجنة لاختيار الفائزين من بين المشاركات المتميزة.