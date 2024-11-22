ليوناردو دي كابريو يدعم كيت وينسليت في عرض فيلم “Lee”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت مدينة لوس أنجلوس لحظة استثنائية جمعت بين النجم العالمي ليوناردو دي كابريو والنجمة كيت وينسليت، حيث حرص دي كابريو على حضور العرض الخاص لأحدث أفلام كيت، “Lee”، يوم الثلاثاء الماضي في هارموني جولد.

جاء هذا اللقاء بعد مرور 27 عامًا على تعاونهما في فيلم “تيتانيك”، الذي أرسى دعائم صداقة قوية بينهما ما زالت مستمرة حتى اليوم.

لحظة مليئة بالعاطفة

خلال العرض، ألقى ليوناردو دي كابريو كلمة مؤثرة أشاد فيها بعمل كيت وينسليت في فيلمها الجديد قائلاً:

“كيت، صديقتي العزيزة، عملك في هذا الفيلم كان تحويليًا بمعنى الكلمة، ما زلت مندهشًا وأعجب بقوتك، نزاهتك، موهبتك، وشغفك.”

وفي لحظة مؤثرة أخرى، احتضنت كيت ليوناردو وقبلته أمام الحضور، في إشارة إلى عمق علاقتهما التي تعود إلى فترة التسعينيات. كما التقط الثنائي صوراً معاً أمام ملصق الفيلم، ليخلّدا ذكرى هذا اللقاء.

“تيتانيك”: نقطة انطلاق لصداقة أبدية

في عام 1997، قدّم فيلم “تيتانيك” ثنائياً لا يُنسى في تاريخ السينما العالمية، إذ جمع بين دي كابريو ووينسليت في قصة حب أيقونية. حقق الفيلم نجاحاً مذهلاً بحصوله على 11 جائزة أوسكار من أصل 14 ترشيحاً، إلى جانب عشرات الجوائز الأخرى، ليصبح أحد كلاسيكيات هوليوود.

هذا اللقاء الجديد بين دي كابريو ووينسليت في عرض “Lee” هو تأكيد على صداقة استثنائية تخطت حدود الزمن، لتظل مصدر إلهام للعديد من محبيهما حول العالم.