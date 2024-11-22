شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم االجمعة، مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية أحياء في مدينة جنين ومخيمها؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من مدينة جنين ومخيمها وعدة بلدات في المحافظة، مساء يوم الأربعاء الماضي، بعد عدوان تواصل على مدار 48 ساعة؛ أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 19 آخرين، ودمار واسع في البنية التحتية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطينى في السابع من أكتوبر 2023، صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها واجتياحاتها للمدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 795 مواطنا، وإصابة نحو 6450 آخرين، واعتقال أكثر من 11 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية.