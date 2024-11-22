شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة برصاص قناص جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة ضابط في دورية ناحال ، بجراح خطيرة، برصاص قناصة جنوب قطاع غزة.

وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية، تنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات إسرائيلية قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الفصائل اليوم الجمعة في بيان، أنها تمكنت من قنص "4 جنود صهاينة ومقتل اثنين منهم بشكل مؤكد قرب مفترق برج عوض".

وأشارت إلى استهداف دبابة ميركافا أثناء محاولة نجدة الجنود عند البرج، كم استهدفت جرافة عسكرية صهيونية في رفح.