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حسين الجسمي يودّع شقيقه بكلمات مؤثرة: “وداعك جرح لا يندمل”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن حزنه العميق في وداع شقيقه جمال الذي رحل يوم الخميس الماضي، متقبلاً واجب العزاء من المحبين والمقربين.

وفي رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي، قال الجسمي: “وداع شقيقي جمال ألم لا يمحوه الزمن، فراق الأخ يشبه السهم الذي يخترق القلب ويترك جرحاً لا يندمل بسهولة”.

ذكريات لا تُنسى

استحضر الجسمي ذكرياته الجميلة مع شقيقه الراحل، متحدثاً عن لحظات الطفولة وذكريات الصيد والمغامرات المشتركة. وأضاف: “كنت دائماً نعم السند، ومعنوياتك العالية كانت تدفعني دائماً للأمام.”

وداع بحب وامتنان

اختتم الجسمي رسالته بكلمات مليئة بالحب والامتنان، قائلاً: “كنت جميلاً في كل شيء، وكان لاسمك نصيب في روحك وابتسامتك وتعاملك.”

رحم الله الفقيد وألهم أسرته الصبر والسلوان.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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