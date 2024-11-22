بالصور - بريتني سبيرز تعاني من كدمات وجروح .. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية بريتني سبيرز عن معاناتها مع الرقص، خاصة عندما أقدمت على الرقص خارج منزلها، مشيرة إلى أنها تعاني من الأوجاع، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ونشرت سبيرز صوراً تظهر قدميها، والكدمات التي تعرضت لها وعلقت قائلة :"لدي الكثير من الرقصات التي لن يراها الناس أبداً !!كان علي التخلص من نصفها الليلة الماضية، لم أتوقف، إنه بجوار الشاطئ مباشرةً وهو خلاب تماماً، أتجول بملابس السباحة مثل عارضات الأزياء الزومبي، لا يمكنني منع نفسي من التعبير عن نفسي والتحرك والشعور، نعم نزفت قدمي أربع مرات ، إنها ليست رخاماً كما هو الحال في المنزل ، إنها أسمنتية لذلك عندما أمسك بالأرض بسرعة كبيرة تنزف، إنه أمر غريب حقًا لأنني في حالة من اليقظة من الشعور وأريد حقًا الخروج من السرير ، فقط عندما أعود إلى المنزل أدركت مدى الضرر والاستغلال الذي تعرضت له في أمريكا، لم يكن هناك أي إثارة وكان آمنًا للغاية مثل الروبوت اللعين ، هل ترى قدمي؟ لم أفكر كثيرًا في رأسي، أتسخ وأترك ​​جسدي يتحدث ، آمل ألا أكون قد أسأت إلى أي شخص بإظهار حصى روحي وكشف الأوساخ ، للعثور على جسدي وحفره بالحركة، لا أريد أبداً الإساءة إلى أي شخص في هذا البلد البريء".