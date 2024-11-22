رحيل الفنان عادل الفار بعد صراع مع المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي فجر اليوم الجمعة الفنان المصري عادل الفار عن عمر يناهز 62 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً فنياً متنوعاً ومميزاً امتد لعقود. عادل الفار، الذي وُلد في 20 ديسمبر 1961، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات كمونولوجست، قبل أن ينتقل إلى التمثيل في التلفزيون والسينما، حيث قدّم أعمالاً لا تُنسى.

مسيرة فنية حافلة

شارك الفار في العديد من الأفلام والمسلسلات التي تركت بصمة في قلوب الجماهير، من أبرزها أفلام “هيستيريا” (1998)، “شجيع السيما” (2000)، و**”زكية زكريا في البرلمان” (2001)، بالإضافة إلى مسلسلات شهيرة مثل “الكومي” (2001) و”صاحب السعادة” (2014)**. كما ظهر في مسلسل “الفتوة” إلى جانب الفنان ياسر جلال.

أغنيات مميزة وإسهامات فنية

عرف الجمهور عادل الفار أيضاً من خلال أغانيه الكوميدية التي أثرت في الساحة الفنية، مثل “مين سرق العمود”، “الواد الفلفل”، و**”لولو”**، والتي أضافت إلى شعبيته كمونولوجست فريد من نوعه.

مأساة شخصية

عانى الفنان الراحل من أزمة نفسية شديدة بعد وفاة نجله شادي عام 2022، وهي مأساة أثّرت بشكل كبير على حالته الصحية والنفسية. وكان شادي قد توفي فجأة عن عمر يناهز الثلاثين إثر أزمة صحية مفاجئة.

برحيل عادل الفار، تفقد الساحة الفنية المصرية أحد أعمدتها الذين تركوا بصمة فنية وإنسانية لا تُنسى. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.