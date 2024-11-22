الصحة بغزة: كل مستشفيات القطاع ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن أن "كل مستشفيات قطاع غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، اذ ترفض اسرائيل دخوله للقطاع الذي تشن عليه حربا منذ أكثر من عام".
واشار مدير عام المستشفيات الميدانية الطبيب مروان الهمص في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة في مدينة خان يونس، الى اننا "نوجه الإنذار العاجل ونحذر من أن مستشفيات قطاع غزة كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة بسبب عرقلة الاحتلال لإدخال الوقود".
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