شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام التدريب التقني والمهني يفتتح مسابقة “صُناع” لإنتاج الحرف اليدوية بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برعاية من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان افتتح سعادة المهندس علي بن أحمد مريع فعاليات برنامج المسابقة المهنية للحرف اليدوية لإنتاج أفضل حرفة يدوية، والتي نظمتها الكلية التقنية للبنات بجازان تحت شعار “صُناع” تزامنا مع تسمية عام ٢٠٢٥ عام الحرف اليدوية، بحضور المهندس محمد العمري ممثلا للإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة وعدد من قيادات المنشآت بالمنطقة.

وقد بدأت الفعالية بجولة على الأركان المصاحبة والاطلاع على المنتجات والصناعات اليدوية المشاركة في المسابقة، وألقت عميدة الكلية التقنية للبنات بجازان أ. خنساء حكمي كلمة افتتاح البرنامج شكرت فيها المنظمين على البرنامج والمشاركين، وأشادت بجهود الإدارة في دعم أبناء منطقة جازان الموهوبين من كليات ومعاهد التقنية في المنطقة، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً يصف اهتمام المملكة بالحرف اليدوية وتنوعها في مختلف المناطق.

وفي ختام الحفل المعد لهذه المناسبة كرم شركاء النجاح والفريق الخبراء المشاركين في تقييم المسابقة، هذا وقد صاحب البرنامج عدد من الفعاليات كركن الحرفي الصغير والتجارب التفاعلية لبعض الحرف، وقد استهدفت المسابقة أكثر من 100 متدرب ومتدربة شاركوا بعرض منتجاتهم الحرفية وسط تفاعل كبير من قبل المشاركين والزوار .

الجدير بالذكر أن برنامج صُناع يأتي من ضمن الأنشطة المدعومة من صندوق المتدربين الرئيس والذي يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني للمتدربين والمتدربات وتشجيعهم على الإبداع، هذا وتسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال أهدافها الموائمة لرؤية المملكة إلى تحفيز المتدربين والمتدربات للمشاركة في الأنشطة مختلفة المجالات وذلك لدعم مواهبهم وتنمية القيم والاتجاهات، وتمثل الحرف اليدوية بجميع أنواعها بوابة رئيسية للعمل الحر ومنح الفرص للمتدربين والمتدربات لفتح المشاريع والتوجه إلى ريادة الأعمال.