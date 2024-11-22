شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: مخاوف فى إسرائيل من فرض بعض الدول حظر أسلحة على تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق حكومية كان سيمنع مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

وأشارت إلى أن هناك تقديرات بأن إلغاء مذكرات الاعتقال صعب حتى مع تشكيل لجنة تحقيق حكومية، مؤكدة ان الأجهزة الأمنية قلقة من إصدار مذكرات اعتقال سرية تستهدف هاليفى وضباطا رفيعى المستوى.



وأضافت أن إسرائيل تدرس الخطوات التالية لمحاولة تغيير قرار المحكمة الجنائية، وسط مخاوف في إسرائيل من أن بعض الدول قد تتخذ خطوات لفرض حظر أسلحة على إسرائيل.



وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى لم يصدر بعد توجيهات لكبار الضباط بعدم السفر، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من تعمد المحكمة الدولية إصدار مذكرات اعتقال وتفعيلها في الوقت الذي تقرره.