شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: نتواصل مع كل ما يتعلق بحماية الطفل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إن الشبكة عبارة عن مجموعة من المحامين، وبدأت بـ200 محامي، تم تدريبهم بشكل جيد على قانون الطفل المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، للدفاع عن الأطفال المعتدى عليهم، أو أطفال قاموا بارتكاب جرائم أو شهود على ارتكاب جرائم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل"، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشبكة أًسست في نقابة المحامين عام 2014، وكانت نتاج مجموعة كبيرة من المحامين عملوا بشكل كبير داخل منظمات المجتمع المدنى وداخل المنظمات الإدارية الحكومية في مجال حماية الطفل، ومنها المجلس القومى للأمومة والطفولة.

وأشار رئيس شبكة الدفاع عن الطفل، إلى أن هناك محاولات للتواصل مع كل ما يتعلق بحماية الطفل، موضحا أنه في حالة تعرض الطفل للعنف أو الإساءة اللفظية أو الجسدية، فمن المفترض أن يجد من يدافع عنه ويحميه، كما أن رقم خط نجدة الطفل 16000.