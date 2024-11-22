وفاة المنولوغيست الشهير عادل الفار بعد تعرضه لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وفاة المنولوغيست الشهير عادل الفار عن عمر يناهز 63 عاماً، بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة نتيجة إصابته بمرض السرطان وانتشاره في عدة أجزاء من جسده، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ونعى كامل عادل ، قائلاً :"البقاء والدوام لله، توفي إلي رحمة الله، الفنان الكبير والأخ العزيز الأستاذ عادل الفار".
عادل الفار "1961 - 2024"، هو مونولوغيست مصري، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين حيث عمل بالأفراح والملاهي الليلية ليكمل مسيرته الفنية بالسينما، لينتقل بعدها إلى اداء ادوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن أبرز أعماله :""هيستيريا"،"شجيع السيما"،"زكية زكريا فى البرلمان"،"حارة البنات"، "بون سوارية".
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