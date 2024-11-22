هاندا أرتشيل وباريش أردوتش معاً في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الصحافية التركية بيرسين ألتونش أن فيلم “اتركه للرياح” التركي، من بطولة الممثلين هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، سيعرض في أسبوع “الفالنتاين” يوم 13 شباط (فبراير)، نظراً لقصة الحب المميزة وتناسق بطليه.

ومن المقرر عرض الفيلم في أوروبا والشرق الأوسط أولاً، فيما لن يتم عرضه في دور السينما التركية. وسيكون متاحاً للجمهور على منصة نتفليكس في 13 شباط (فبراير)، بحسب ألتونش.

وشاركت ألتونش الخبر عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، مشيرة إلى أن موعد عرض الفيلم، الذي يمتلك حقوق بثه شركة “لانيستار ميديا” و”رويال بيكتشرز”، كان “محل فضول”.

وتدور قصة الفيلم حول “إيجي يازجي” (باريش أردوتش) و”أصلي مانسوي” (هاندي أرتشيل)، الوريثين لمجموعة شركات “يازمان”. تعيش “أصلي”، وهي الرئيسة التنفيذية لمجموعة الشركات، في إسطنبول، بينما يعيش “إيجي” في تشيشمي. بعد سنوات، يلتقيان وجهاً لوجه، والسبب هو مستقبل الشركة التي تواجه خطر الإفلاس.

صوّر فيلم “اتركه للرياح” في مدينة تشيشمي التركية لصالح شركة الإنتاج “O3Medya”، وهو من كتابة سيلان ناز، ومن إخراج إنجين إردين.